Challenger van Bergen vindt te weinig crowdfundinggeld en stopt ermee

Toch zal de Duitser Jan-Lennerd Struff de laatste laureaat blijven. Het toernooi, dat de betere Belgische tennissers de kans gaf om in eigen land te acteren, houdt ermee op wegens te weinig financiële middelen.

Op 14 maart lanceerde de organisatie een onuitgegeven crowdfundingoperatie. Het doel was om 200.000 euro te verzamelen bij de burgers en een nieuwe hoofdsponsor te zoeken die dat bedrag zou verdubbelen. "Die 400.000 euro was een vereiste om het toernooi te redden", legt Jacquemin uit.

De droom was dat 20.000 donateurs elk 10 euro zouden storten, maar op 14 april waren er amper 258 donateurs die in totaal wel 12.066 euro gaven. De organisatie zelf beloofde 280.000 euro in één maand.

Jacquemin maakt de rekensom: "292.066 euro in één maand. Dat onthoud ik. Het is geen 400.000 euro, maar het is reusachtig veel. Chapeau! Maar de cijfers spreken en het is niet genoeg."

De organisatie werpt dan ook de handdoek. Maar niet zonder een heleboel mensen te bedanken. Zo waren er lijnrechters en chauffeurs die hun diensten gratis ter beschikking stelden.