Van Herck: "Dit avontuur hoeft niet te eindigen in de halve finales"

"We hebben een fantastische ploeg en staf. Het is een jaar geleden dat Julien (Hoferlin, oud-Daviscup-kapitein) is gestorven. Hij heeft iets groots gestart en wij hebben daarop voortgewerkt."

Goffin boekte zondag een al bij al eenvoudige zege tegen Lorenzi. "Er was veel marge", zag Van Herck. "David was te sterk. Hij heeft zoveel gewonnen aan volwassenheid en voelt zulke wedstrijden goed aan. Dat is een ongelofelijke troef voor ons."

In de halve finales neemt België het in eigen land op tegen Australië. "Nog eens thuis kunnen spelen, dat is geweldig. Al weten we nog niet waar."

Australië heeft met Nick Kyrgios wel een grote troef in handen. "Maar met wat wij hebben, de spelers en de ervaring, kunnen we toch minstens met gelijke wapens de halves finale tegemoet gaan."

"In alle nederigheid: dit avontuur hoeft niet te eindigen in de halve finales", klinkt het vol vertrouwen bij Van Herck.