Federer last twee maanden pauze in na blitzstart

Na zijn zeges in Indian Wells en Miami neemt Roger Federer even vrijaf. De 35 -jarige komt pas eind volgende maand weer in actie, op het grandslamtoernooi Roland Garros. "Ik ben geen 24 meer", lacht Federer.