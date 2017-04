Federer en Nadal maken hun rentree in de top 5

Rafael Nadal feliciteert Roger Federer met zijn zege in Miami. Rafael Nadal feliciteert Roger Federer met zijn zege in Miami.

Op de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis staan Roger Federer en Rafael Nadal weer in de top 5. De twee oude krijgers speelden gisteren de finale in Miami (VS). David Goffin zakt van 12 naar 14. Hij strandde vorige week in de achtste finales.