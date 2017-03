Federer snuffelt aan de top 5, Kerber onttroont Williams

Kerber en Federer maken een sprongetje in de top 10. Kerber en Federer maken een sprongetje in de top 10.

Dankzij zijn triomftocht in Indian Wells klimt Roger Federer naar de 6e plaats op de ATP-ranking. Kerber is de nieuwe nummer één bij de vrouwen, hoewel ze al in de 1/8e finales sneuvelde in Indian Wells. Ze neemt de fakkel over van Serena Williams, die paste voor het toernooi. Wickmayer blijft beste Belgische, bij de mannen blijft Goffin 12e.