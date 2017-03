Wawrinka tegen Federer: "Asshole, maar ik blijf je grootste fan"

Toen Wawrinka tijdens zijn dankwoord tranen in zijn ogen kreeg, moest Federer even lachen. "Roger is aan het lachen, hij is een "asshole"", dolde Wawrinka.

"Sorry, ik ben gewoon moe na tien dagen. Ik wil Roger graag feliciteren. Ik heb veel belangrijke matchen tegen jou verloren. Maar toen je dit seizoen de finale speelde op de Australian Open, was ik je grootste fan."

"Proficiat met je comeback en je zege vandaag. Iedereen die van tennis houdt, ziet jou graag spelen. Hopelijk zien we je nog veel jaren op dit niveau spelen.”