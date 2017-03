Van Uytvanck verliest haar eerste partij na armoperatie

In december werd ze succesvol geopereerd en nu stond ze voor het eerst weer op de baan in Indian Wells. Haar comeback was niet meteen een schot in de roos, want ze verloor in twee sets van het Chinese eerste reekshoofd Peng Shuai (WTA-49): 2-6 en 6-7.

Ook onze andere landgenote in de kwalificaties in Amerika, Elise Mertens, overleefde de eerste ronde niet. De Belgische was nochtans het derde reekshoofd, maar ze moest na 2 uur en 10 minuten de duimen leggen voor haar Amerikaanse tegenstandster Sachia Vickery (WTA-134): 2-6, 6-2, 6-7.

Yanina Wickmayer (WTA-68) en Kirsten Flipkens (WTA-87) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het prestigieuze toernooi.