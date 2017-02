Het is officieel: David Goffin is de eerste Belg in de top 10

De Belgische nummer één heeft enkele uitstekende weken achter de rug. Hij haalde de kwartfinale in de Australian Open en speelde de finales in Sofia en Rotterdam, die hij overigens allebei verloor.

Goffin neemt in de top 10 de plaats in van Gael Monfils, die naar 12 zakt. Onze landgenoot telt in de nieuwe ranking van maandag 3.245 punten, amper 15 minder dan nummer 9 Roger Federer en 15 meer dan nummer 11 Jo-Wilfried Tsonga, tegen wie hij in Rotterdam verloor.