Van Aken: "Als je hard werkt, dan kan het. Dat is het signaal van Van Herck en Monami"

"Maar we weten anderzijds dat Johan Van Herck elke keer opnieuw een enorm goed team kan bouwen. En we weten dat Dominique Monami heel hard heeft ingezet op teambuilding. Bij de dames is het dus ook gebeurd."

De spelers zijn zeer te spreken over de "positieve coaching" van Van Herck en Monami. Wat moeten we ons bij die term voorstellen? "Je gelooft dat het mogelijk is om je tegenstanders te kloppen."

"En je hebt een tactisch plan om dat te doen. Dan kan er heel veel gebeuren. Bij de Daviscup en Fed Cup zit je als coach op de bank en kan je bijsturen richting je plan."

Het succes van beide teams kan ook een positieve invloed hebben op de tennissport in België. "Het heeft sowieso een invloed op jongeren die nu al intensief trainen. Als je hard werkt, dan kan het. Dat is het signaal dat Van Herck en Monami geven. Dat is heel leuk en is mooi meegenomen."