Oom Toni zal Rafael Nadal vanaf 2018 niet meer begeleiden

"Ik heb jaren met Rafa gereisd, maar ik wil me opnieuw bezighouden met de opleiding van jonge talenten en daar is onze academie de ideale plek voor", vertelt Toni Nadal aan tennisitaliano.it.

"Tot z'n 17e heb ik alles voor Rafa beslist. Mijn band met mijn neef is nog altijd perfect. We hebben in al die jaren geen enkele crisis meegemaakt."

"Maar elk jaar neem ik minder en minder beslissingen, tot op de dag waarop ik er geen meer zal nemen."