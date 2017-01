Roger Federer is de nieuwe nummer 10 op de ATP-lijst, niet Goffin

David Goffin blijft ondanks zijn kwartfinale elfde, hij was alleen in de top 10 gekomen als Nadal het toernooi gewonnen had. Onze landgenoot krijgt er wel 180 punten bij, het verschil met nummer 10 Federer bedraagt wel nog 330 punten.

Steve Darcis, goed voor een derde ronde in Australië, gaat 13 plaatsen vooruit en wordt 58e, Ruben Bemelmans wipt van 159 naar 141. Met Arthur De Greef (143e, -1), Kimmer Coppejans (186e, -3) en Joris De Loore (191e, -7) staan er nog drie landgenoten in de top 200.