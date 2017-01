Clijsters over dochter Jada: "Ze vindt tennis de saaiste sport ter wereld"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Clijsters: "Ik had het soms moeilijk met de rol van rolmodel" Clijsters: "Ik had het soms moeilijk met de rol van rolmodel"

Kim Clijsters zat gisteren aan tafel in Van Gils en Gasten. Ze sprak er onder meer over de Hall of Fame, hoe ze plots en rolmodel werd, haar tennisschool en haar leven als mama. "Ik ben blij als ik ervoor kan zorgen dat alles klaar staat als iedereen thuiskomt", vertelt ze. "Nog eens een comeback? Dan zou ik toch heel hard moeten trainen." Bekijk hier de video.