Van Meensel: "Geen gemiste kans voor Goffin, Dimitrov was gewoon beter"

"Bij momenten was het wel een felbevochten wedstrijd, maar de conclusie is dat Dimitrov bij de eindafrekening op alle vlakke beter was. Fysiek en mentaal bleef hij de hele wedstrijd op hetzelfde hoge niveau en hij liet Goffin geen kans om in de wedstrijd te komen."

"Het enige dat je Goffin zou kunnen verwijten, al is dat eigenlijk een te sterk woord, is dat zijn opslag niet draaide zoals in zijn vorige wedstrijd tegen Dominic Thiem en dat hij wat passief begon."

"Dat passieve heb ik nog gezien bij Goffin. Zijn dat zenuwen of iets anders? Feit is dat Dimitrov daardoor snel uitliep en Goffin moest achtervolgen. Maar ik kan niet zeggen dat er een moment was waarop ik dacht dat hij over Dimitrov zou gaan. Dimitrov varieerde ongelooflijk goed. Goffin zocht wel oplossingen, maar ging daardoor vaker in de fout."