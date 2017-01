Goffin: "Deze prestatie motiveert me voor de rest van het seizoen"

"Vandaag was Dimitrov gewoon echt heel sterk. Hij speelde een zeer solide wedstrijd. Ik probeerde snel te spelen om hem aan het lopen te krijgen, maar hij bewoog heel goed. Hij gebruikte ook veel sliceballen om het ritme uit de match te halen."

"Ik heb geprobeerd om agressief te blijven spelen, maar hij toonde nooit tekenen van vermoeidheid. Ik vond geen antwoord op zijn tennis. Mijn opslag draaide vandaag ook niet zo goed."

"Maar ik ben niet gefrustreerd. Dit motiveert me voor het vervolg van het seizoen. Mijn werk tijdens de voorbereiding begint nu al te lonen."

Maandag kan Goffin, afhankelijk van wie de Australian Open wint, de top 10 induiken. "We zullen zien. Het zou super zijn, maar het is ook maar een cijfer. Ik blijf dezelfde persoon, top 10 of niet."

De volgende uitdaging voor onze landgenoot is de Daviscup met België tegen Duitsland. "Ik keer zo snel mogelijk terug naar huis en dan moet ik recupereren van de jetlag. We zullen zien of ik meteen bij groep aansluit. Dat moet ik nog bespreken met Johan Van Herck. Het is gelukkig maar in Frankfurt. Dat geeft me toch meer vrijheid dan wanneer we bijvoorbeeld in Argentinië zouden spelen."