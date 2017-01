Elise Mertens klimt naar 82 op nieuwe WTA-ranglijst

Mertens wipte over Maryna Zanevska (WTA-122) en Alison Van Uytvanck (WTA-128).

Helemaal bovenaan begint Angelique Kerber (foto) als nummer één aan de Australian Open, waar de Duitse vorig jaar won. In de top tien is er maar één wijziging: de Britse Johanna Konta, die in Sydney won, ging van tien naar negen. Kirsten Flipkens wacht op haar in de eerste ronde in Melbourne.

Voor een grandslamtoernooi wordt de wekelijkse WTA-ranking een dag eerder bekendgemaakt.