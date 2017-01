Gert Gommé: "Elise Mertens moet geregeld ingetoomd worden"

Weinig mensen zullen verwacht hebben dat Mertens op haar 21e al een WTA-toernooi zou winnen. Ze heeft niet de fysieke mogelijkheden van Kim Clijsters of de techniek van Justine Henin.

Mertens moet het vooral hebben van keihard werken. Op training moet ze geregeld ingetoomd worden. Zelf wil ze elke dag op de baan staan, maar af en toe moet ze van haar entourage een dag uitrusten.

De voorbije winter heeft Mertens hard gewerkt om fysiek sterker te worden. Ook tactisch is ze enorm gegroeid. Verder is Elise een stil, bescheiden meisje dat je niet zult kunnen betrappen op grote uitspraken. Het voordeel is dat ze met beide voeten op de grond staat.

De voorbije jaren heeft Mertens telkens een stapje vooruitgezet. Vorig jaar bereikte ze al de hoofdtabel van de US Open en deed ze het goed in Rosmalen met een kwartfinale (ze schakelde daar onder anderen Eugenie Bouchard uit).

Haar toernooioverwinning in Australië is wel een grote stap. Daar is soms ook wat geluk voor nodig. Mertens was al blij dat ze in Hobart de kwalificaties overleefde. In de eerste ronde trof ze de Française Mladenovic, die nog in de euforie zat van haar zege in de Hopman Cup. Daarna kwam ze Kiki Bertens tegen, de nummer 22 van de wereld, maar die is nog niet in vorm.