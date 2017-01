Gerlo: "Boeiend jaar bij de mannen en uitkijken naar comeback Sjarapova"

Het is ook uitkijken naar de comeback van Maria Sjarapova. De vraag is of ze veel motivatie geput heeft uit de voorbije periode of net veel ritme kwijtgespeeld is. Ze zal wel weer ergens in de top haar plaats innemen.



Het probleem bij de vrouwen is dat je niet echt sterke figuren hebt. Angelique Kerber (WTA-1) is fantastisch, maar het uithangbord blijft toch Serena. Alleen zij en Agnieszka Radwanska (WTA-3) staan al jaren aan de top, voor de rest zijn er te weinig blijvende uitschieters. Er is eigenlijk niemand voor wie je naar de tenniscourts wil afzakken. Garbiñe Muguruza (WTA-7) is heel wisselvallig, het ontbreekt aan grote persoonlijkheden.

Het is jammer dat Petra Kvitova (WTA-11) die overval meegemaakt heeft. Dat was wel iemand voor wie je naar het tennis kwam. Hetzelfde met Viktoria Azarenka (WTA-14), die intussen bevallen is. Zij hebben nu andere prioriteiten. We zullen ze missen.

Caroline Wozniacki (WTA-20) heeft een sterke inhaalbeweging gemaakt. De Deense heeft haar tweede adem gevonden, dus is het interessant om te zien hoe ver ze komt. Ook Johanna Konta (WTA-10) is een fantastische speelster. De Britse traint bij Wim Fissette. We mogen trots zijn dat we met hem nog altijd een Vlaamse topcoach hebben.