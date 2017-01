Gerlo: "Er moet niet veel gebeuren of Goffin zit in de top tien"

Het is nu de vraag hoeveel vooruitgang Goffin de voorbije weken geboekt heeft. Wellicht heeft hij vooral gewerkt aan zijn kracht, want daar kan hij nog progressie maken. Hij heeft veel getraind met Jo-Wilfried Tsonga, wat toch echt een krachtpatser is.

Vorig jaar ging Goffin vijf plaatsen vooruit naar de elfde stek. Er moet niet veel gebeuren of hij zit in de top tien. Hij heeft er absoluut de kwaliteiten voor, het is vooral uitkijken naar wat de concurrentie zal doen. En die concurrentie is enorm.

Er zit een hele nieuwe generatie aan te komen, jonge kerels met enorm veel potentieel zoals Alexander Zverev (ATP-24) of Nick Kyrgios (ATP-14). Goffin heeft wel de ervaring van al een paar jaar in de top 20 te staan, dat speelt in zijn voordeel.



Bij de echte toppers zie je dat ze hun ervaring kunnen uitspelen tegen Goffin. Hij zal dat nu zelf kunnen doen tegen de opkomende concurrentie.