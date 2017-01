Goffin en Wickmayer trekken met toernooizege op zak naar Australian Open

Vorig jaar mocht Goffin al eens een trofee in de lucht steken in Melbourne. Toen klopte hij in de finale van het demonstratietoernooi de Spanjaard Feliciano Lopez.

Ook nu stond hij opnieuw in de finale. Door de regen werd die wel bijzonder kort: een set zou beslissen over toernooiwinst. In de beslissende set trok onze landgenoot aan het langste eind na een tiebreak. Hij klopte de Kroaat Karlovic met 7-6.

Beide mannen kunnen elkaar binnenkort opnieuw tegenkomen op de Australian Open. Ze spelen mogelijk tegen elkaar in de derde ronde.

"Het is nooit eenvoudig om te wachten als het regent", reageerde Goffin. "Het was leuk om vandaag toch te spelen en tegen Ivo draait het vaak uit op tiebreaks. Het was een grappige tiebreak, maar het belangrijkste is dat ik me klaar voel voor de Australian Open."