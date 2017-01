Maes: "Bij winst is er waterkansje dat Mertens naar Australian Open mag"

"Ze verdient deze mooie resultaten. Elise heeft afgelopen winter ontzettend hard gewerkt", vertelt Carl Maes (foto) over zijn poulain. "Deze prestaties geven misschien wel de garantie dat Mertens in 2017 vaker op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi zal staan. En dat was de doelstelling dit jaar."

"In de halve finales van Hobart treft ze een andere kwalificatiespeelster. Alles is dus nog mogelijk, dus ook toernooiwinst. Dat zou de slagroom op de taart zijn, want dan heeft ze nog een waterkansje om een wildcard te krijgen voor de Australian Open."

Is Mertens de toekomstige "first lady" van het Belgische vrouwentennis? "Ze heeft nog veel groeimarge. Als Elise dit jaar een plaats in de top 100 kan bemachtigen en daar enkele jaren kan vertoeven, dan heeft ze een goede carrière gehad."

"De periode van Kim en Justine zal waarschijnlijk niet meer terugkeren. Maar zodra spelers in de top 100 zitten, gebeurt het vaak dat ze nog grote sprongen maken. Dat heb ik al vaak ondervonden."