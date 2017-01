Yanina Wickmayer begint maandag aan de Australian Open. Yanina Wickmayer begint maandag aan de Australian Open.

Yanina Wickmayer heeft zich net als David Goffin geplaatst voor de finale van de Kooyong Classic, een klein demonstratietoernooi in de aanloop naar de Australian Open. In de eerste ronde was ze te sterk voor de Chinese Qiang Wang.