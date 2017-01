Goffin pakt scalp van Tomic op weg naar Australian Open

Vorig jaar pakte Goffin er al de titel en ook nu levert het toernooi hem een portie vertrouwen op. In de halve finales was hij op een uurtje al klaar met de Australiër Bernard Tomic (ATP 27).

Na twintig minuten had Goffin de eerste set al op zak (6-2). Tomic bood wel meer weerwerk in de tweede set, maar bij 4-4 kon Goffin het verzet breken. Hij maakte de wedstrijd af met een ace. In de finale neemt hij het op tegen het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic.

Goffin hoopt nog beter te doen dan de vierde ronde op de Australian Open vorig jaar. "Het is niet eenvoudig in Melbourne als het snikheet is", zegt hij. "Soms is het 25 graden, soms is het 35 graden. Ik ga de weersvoorspellingen goed in de gaten houden, maar ik voel me goed."

"Dit toernooi is de perfecte voorbereiding op de Australian Open. Het is goed om al enkele wedstrijden in de benen te hebben op dezelfde ondergrond."