Winnaar Australian Open bij de junioren aangeklaagd wegens matchfixing

Tennisser Oliver Anderson, die begin vorig jaar de Australian Open bij de junioren won, zit in vieze papieren. De Australiër is in eigen land aangeklaagd wegens matchfixing. "Oliver werkt mee aan het onderzoek", klinkt het in een persbericht.