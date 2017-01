Federer kraakt pas na drie tiebreaks op Hopman Cup

Maar tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 24) mocht de Zwitser niet nog eens juichen. In een slopende partij werd elke set beslist met een tiebreak. Federer liet het afweten in de eerste set (7/1), trok aan het langste eind in de tweede tiebreak (7-4), maar moest in het slot toch het hoofd buigen.

Zverev kon na afloop zijn ogen niet geloven. "Om Federer te kloppen moet je echt een onwaarschijnlijke partij spelen. Het is zenuwslopend om hem aan de overzijde van het net te zien."