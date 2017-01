Dewulf: "Goffin boekt nog altijd vooruitgang, wie weet waar zijn limiet ligt?"

"Al die merkbare verbetering en ook die zege tegen Murray moeten hem een enorme vertrouwensboost geven voor het komende seizoen", denkt Dewuf. "Ik ben ervan overtuigd dat hij in 2017 in de top 10 zal belanden (hij staat nu 11e, red)."

"De voorbije week was er heel weinig verschil met de andere toppers. Als het straks echt om de knikkers gaat, is er natuurlijk een andere context, maar als hij dit kan doortrekken naar het hele seizoen dan moet die top 10 er komen. Wie weet waar zijn limiet dan ligt? Er is nog altijd marge om te verbeteren, hij boekt nog altijd vooruitgang. Hij is ook nog maar 26. Zijn beste jaren komen er nog aan."