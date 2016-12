Goffin pakt de scalp van Murray op exhibitietoernooi

Goffin keek Murray voor de zevende keer in de ogen en had de Brit al één keer kunnen kloppen, al moest hij daarvoor toen niet op het terrein verschijnen. Goffin profiteerde vorig jaar van de opgave van Murray in Rome.

Goffin had Murray ook nog geen set kunnen ontfutselen, maar slaagde daar in Abu Dhabi wel in. Na een uurtje won hij de eerste set in een tiebreak, 45 minuten later was de eerste "echte" overwinning van Goffin tegen Murray binnen: 7-6 en 6-4.

In de finale neemt de Luikenaar het zaterdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Canadees Milos Raonic (ATP-3) en de Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP-9), die gisteren zijn wederoptreden vierde.