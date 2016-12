Ex-nummer 1 Ivanovic kondigt afscheid aan: "Haal niveau niet meer door blessures"

Ana Ivanovic houdt het tennis op haar 29e voor bekeken. Ana Ivanovic houdt het tennis op haar 29e voor bekeken.

Ana Ivanovic heeft haar laatste balletje geslagen. De Servische won Roland Garros in 2008 en stond in datzelfde jaar nummer 1 op de ranking, maar door blessures haalt ze haar topniveau niet meer. "Het is tijd voor iets anders", zegt Ivanovic, sinds deze zomer ook mevrouw Schweinsteiger.