Richard Krajicek moet Raonic aan eerste grandslamtitel helpen

Raonic wil evenwel nog een stap zetten. Moya moest gaan, die ging vorige week in zee met zijn landgenoot Rafael Nadal. De Canadees maakte vandaag zijn nieuwe coach bekend op Instagram: Richard Krajicek.

"Ik weet zeker dat Richard met zijn ervaring als Wimbledon-kampioen mij kan helpen om mijn nieuwe en hogere doelen in 2017 te bereiken", schrijft de lange Canadees met een sterke service. Met Krajicek wil hij zijn eerste grandslamtitel pakken. De twee werkten begin vorig seizoen al heel even samen, maar toen kwam het niet tot een akkoord. Nu dus wel.

De 45-jarige Krajicek won in 1996 Wimbledon. Hij zal zijn trainersjob combineren met het directeurschap van het ATP-toernooi in Rotterdam. "Ik liep al even rond met de ambitie om te gaan coachen. Om dan aan de slag te gaan met een topspeler als Raonic is natuurlijk een mooie kans."