Ex-nummer 1 Carlos Moya moet Nadal weer aan titels helpen

Op de Spelen in Rio won Nadal met Marc Lopez wel het goud in het dubbelspel. Op de ATP-ranking is de oud-nummer één teruggevallen naar de negende plaats. Zijn laatste grandslamtitel was zijn negende Roland Garros in 2014. Dit jaar won hij alleen Monte Carlo en Barcelona in april.

Moya stond zelf op de eerste plaats in 1999. De Spanjaard loodste Raonic dit jaar naar de finale van Wimbledon en de derde plaats op de wereldranking. Begin december raakte bekend dat de twee uit elkaar gingen.

Moya zal niet alleen Nadal trainen en begeleiden op toernooien, maar krijgt ook een rol in Nadals kersverse tennisacademie voor jonge spelers op Mallorca. Zowel Nadal als Moya is van dat eiland.

"Rafael is een speciale speler, een geweldig persoon en goeie vriend. Ik heb er vertrouwen in dat hij opnieuw titels kan veroveren", stelt Moya.