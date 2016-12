Becker: "Djokovic heeft de laatste maanden niet hard genoeg gewerkt"

Misschien had hij die nederlagen nodig om weer te weten wat het is om te verliezen. Nu moet hij opnieuw aan de slag gaan en zich concentreren op wat hem in het verleden sterk maakte.

"Djokovic heeft de afgelopen zes maanden minder tijd doorgebracht op het oefenterrein dan hij eigenlijk zou moeten doen", vertelt Boris Becker aan Sky Sports, een dag na de breuk met de Serviër. "Hij weet dat zelf ook. Succes boek je niet door gewoon te komen opdagen voor een toernooi. Je moet hard werken, want de tegenstand doet dat ook."

Volgens de Duitser wou Djokovic meer tijd doorbrengen met zijn gezin, maar is dat niet gemakkelijk als tennisser. "Tennis is waarschijnlijk de meest egoïstische sport, omdat het altijd om jezelf draait. Ik merkte dat 20 jaar geleden zelf ook."

Toch ziet hij het nog goed komen met zijn voormalige poulain. "Zijn nederlaag in de finale van de US Open tegen Wawrinka deed pijn, net als het feit dat hij zijn nummer 1-plaats kwijt is aan Andy Murray."

"Misschien had hij die nederlagen nodig om weer te weten wat het is om te verliezen. Nu moet hij opnieuw aan de slag gaan en zich concentreren op wat hem in het verleden sterk maakte", besluit Becker in het interview dat u kunt bekijken door op deze link te klikken.