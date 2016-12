Novak Djokovic breekt met coach Boris Becker

De liefde tussen Becker en Djokovic is voorbij. De liefde tussen Becker en Djokovic is voorbij.

Novak Djokovic neemt na drie jaar afscheid van Boris Becker. "We hebben alles bereikt wat we wilden bereiken", geeft de Serviër mee als verklaring voor de breuk. "Het was een gezamenlijke beslissing."