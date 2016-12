Rolstoeltennisser Joachim Gérard wint voor het tweede jaar op rij de Masters

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF-3) heeft de Masters weer gewonnen. In Londen was hij in drie sets te sterk voor de Brit Gordon Reid (ITF-2), de paralympische kampioen: 4-6, 6-4, 6-4. Ook vorig jaar schreef onze landgenoot het officieuze wereldkampioenschap met de beste acht spelers van het jaar al op zijn naam.