Joachim Gérard won vorig jaar de Masters. Joachim Gérard won vorig jaar de Masters.

Joachim Gérard heeft de finale bereikt op de Masters rolstoeltennis. In zijn halve finale versloeg Gérard de Zweed Stefan Olsson in twee sets: 7-5, 6-3. De finale van de Masters is morgen. Vorig jaar was Gérard de beste op het Masters-toernooi in Londen.