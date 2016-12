Joachim Gérard was in zijn tweede wedstrijd in twee sets (7-5, 6-2) te sterk voor nummer 1 Stéphane Houdet. Het is al de tweede keer in korte tijd dat onze landgenoot te Fransman weet te verslaan. Dat deed hij ook al op de Paralympische Spelen, toen hij ten koste van Houdet het brons pakte.

Gérard, die woensdag ook al zijn eerste wedstrijd gewonnen had, is dankzij zijn zege tegen Houdet al zeker van een plaats in de halve finales op de Masters. Zo blijft hij op koers om zijn titel te verdedigen.