Andy Murray sluit jaar af als nummer 1, Goffin staat op 11

Ranking Vorige Naam Land Punten 1 1 Andy Murray GBR 12685 2 2 Novak Djokovic SER 11780 3 4 Milos Raonic CAN 5450 4 3 Stanislas Wawrinka ZWI 5315 5 5 Kei Nishikori JAP 4905 6 7 Marin Cilic KRO 3650 7 6 Gaël Monfils FRA 3625 8 9 Dominic Thiem OOS 3415 9 8 Rafael Nadal SPA 3300 10 10 Tomáš Berdych TSJ 3060 11 11 David Goffin BEL 2780 12 12 Jo-Wilfried Tsonga FRA 2550 13 13 Nick Kyrgios AUS 2460 14 14 Roberto Bautista SPA 2350 15 15 Lucas Pouille FRA 2156 16 16 Roger Federer ZWI 2130 17 17 Grigor Dimitrov BUL 2035 18 18 Richard Gasquet FRA 1885 19 19 John Isner VS 1850 20 20 Ivo Karlovic KRO 1795 21 21 David Ferrer SPA 1785 22 22 Pablo Cuevas URU 1780 23 23 Jack Sock VS 1710 24 24 Alexander Zverev DUI 1655 25 25 Gilles Simon FRA 1585 26 26 Bernard Tomic AUS 1465 27 27 Albert Ramos SPA 1435 28 28 Feliciano López SPA 1410 29 29 Viktor Troicki SER 1385 30 30 Pablo Carreño SPA 1370 31 31 Sam Querrey VS 1355 32 32 Philipp Kohlschreiber DUI 1325 33 33 Steve Johnson VS 1320 34 34 Gilles Muller LUX 1255 35 35 Martin Kližan SLW 1230 36 36 Marcos Baghdatis CYP 1140 37 37 Marcel Granollers SPA 1136 38 38 Juan Martín Del Potro ARG 1110 39 39 Nicolas Mahut FRA 1102 40 40 Paolo Lorenzi ITA 1090 41 41 Federico Delbonis ARG 1040 42 42 Fernando Verdasco SPA 1035 43 43 João Sousa POR 1030 44 44 Nicolás Almagro SPA 1013 45 45 Kyle Edmund GBR 1001 46 46 Andrey Kuznetsov RUS 970 47 47 Benoît Paire FRA 960 48 48 Borna Coric KRO 945 49 49 Fabio Fognini ITA 945 50 50 Florian Mayer DUI 903 51 51 Mischa Zverev DUI 874 52 58 Diego Schwartzman ARG 864 53 52 Karen Khachanov RUS 863 54 53 Stéphane Robert FRA 854 55 54 Jirí Veselý TSJ 848 56 55 Facundo Bagnis ARG 835 57 56 Mikhail Youzhny RUS 826 58 57 Malek Jaziri TUN 814 59 60 Robin Haase NED 795 60 61 Adrian Mannarino FRA 791 61 62 Thomaz Bellucci BRA 771 62 63 Alexandr Dolgopolov OEK 760 63 64 Jan-Lennard Struff DUI 758 64 65 Lu Yen-Hsun TAI 754 65 68 Juan Mónaco ARG 740 66 66 Daniel Evans GBR 736 67 69 Kevin Anderson ZAF 735 68 71 Gerald Melzer OOS 728 69 72 Jérémy Chardy FRA 725 70 73 Guillermo García-López SPA 725 71 74 Horacio Zeballos ARG 722 72 59 Guido Pella ARG 715 73 75 Illya Marchenko OEK 712 74 67 Dustin Brown DUI 710 75 76 Paul-Henri Mathieu FRA 710 76 77 Adam Pavlásek TSJ 704 77 70 Taylor Fritz VS 701 78 79 Damir Džumhur BOS 699 79 80 Pierre-Hugues Herbert FRA 698 80 81 Jordan Thompson AUS 689 81 82 Konstantin Kravchuk RUS 683 82 83 Gastão Elias POR 675 83 84 Thiago Monteiro BRA 674 84 85 Renzo Olivo ARG 670 85 86 John Millman AUS 665 86 78 Iñigo Cervantes SPA 665 87 87 Steve Darcis BEL 658 88 88 Andreas Seppi ITA 655 89 89 Donald Young VS 651 90 90 Dudi Sela ISR 649 91 92 Mikhail Kukushkin KAZ 634 92 91 Ryan Harrison VS 632 93 93 Santiago Giraldo COL 632 94 94 Ricardas Berankis LIT 630 95 95 Dušan Lajovic SER 627 96 96 Nikoloz Basilashvili GEO 626 97 97 Radu Albot MOL 620 98 99 Carlos Berlocq ARG 617 99 103 Rogério Dutra Silva BRA 613 100 98 Daniil Medvedev RUS 611 101 101 Yoshihito Nishioka JAP 594 102 100 Aljaž Bedene GBR 592 103 102 Víctor Estrella DOM 586 104 122 James Duckworth AUS 583 105 104 Chung Hyeon ZKO 571 106 109 Jared Donaldson VS 570 107 105 Radek Štepánek TSJ 558 108 106 Yuichi Sugita JAP 550 109 108 Frances Tiafoe VS 550 110 111 Nicolás Kicker ARG 537 111 110 Guido Andreozzi ARG 528 112 112 Lukáš Rosol TSJ 525 113 114 Bjorn Fratangelo VS 519 114 115 Daniel Gimeno SPA 518 115 116 Sergiy Stakhovsky OEK 509 116 118 Ivan Dodig KRO 507 117 119 Jozef Kovalík SLW 501 118 120 Tobias Kamke DUI 501 119 121 Benjamin Becker DUI 497 120 117 Marco Chiudinelli ZWI 497 121 128 Lukáš Lacko SLW 492 122 123 João Souza BRA 491 123 124 Thomas Fabbiano ITA 484 124 125 Evgeny Donskoy RUS 482 125 113 Go Soeda JAP 480 126 107 Taro Daniel JAP 476 127 126 Alessandro Giannessi ITA 475 128 129 Rajeev Ram VS 461 129 130 Julien Benneteau FRA 459 130 132 Denis Kudla VS 457 131 133 Marius Copil ROE 457 132 134 Vasek Pospisil CAN 456 133 135 Arthur De Greef BEL 456 134 136 Peter Polansky CAN 452 135 127 Andrej Martin SLW 451 136 137 Teymuraz Gabashvili RUS 448 137 138 Leonardo Mayer ARG 448 138 140 Tim Smyczek VS 447 139 141 Henri Laaksonen ZWI 446 140 142 Ernesto Escobedo VS 443 141 131 Norbert Gombos SLW 441 142 143 Denis Istomin OEZ 437 143 144 Lee Duck-Hee ZKO 432 144 145 Vincent Millot FRA 428 145 146 Stefan Kozlov VS 425 146 147 Janko Tipsarevic SER 423 147 139 Darian King BAR 421 148 148 Roberto Carballés SPA 419 149 149 Marco Trungelliti ARG 417 150 151 Rubén Ramírez Hidalgo SPA 412 151 152 Máximo González ARG 410 152 153 Jason Jung VS 408 153 154 Ernests Gulbis LET 406 154 155 Quentin Halys FRA 399 155 156 Grega Žemlja SLO 396 156 157 Andrey Rublev RUS 395 157 158 Jan Šátral TSJ 388 158 160 Márton Fucsovics HON 379 159 159 Michael Berrer DUI 373 160 162 Wu Di CHN 372 161 163 Elias Ymer ZWE 372 162 164 Kenny De Schepper FRA 369 163 165 Enrique López Pérez SPA 363 164 166 Albert Montañés SPA 359 165 167 Constant Lestienne FRA 352 166 168 Steven Diez CAN 350 167 190 Ruben Bemelmans BEL 350 168 169 Daniel Brands DUI 348 169 178 Tatsuma Ito JAP 348 170 170 Dennis Novikov VS 343 171 171 Andrew Whittington AUS 335 172 173 Stefano Napolitano ITA 331 173 177 Hiroki Moriya JAP 331 174 174 Federico Gaio ITA 329 175 172 Alexander Kudryavtsev RUS 326 176 175 Joris De Loore BEL 326 177 176 Maximilian Marterer DUI 323 178 150 Igor Sijsling NED 322 179 179 Kimmer Coppejans BEL 322 180 180 Ilya Ivashka WRU 321 181 181 Samuel Groth AUS 320 182 206 Luca Vanni ITA 320 183 182 Marco Cecchinato ITA 319 184 161 Mirza Bašic BOS 318 185 183 Marcelo Arévalo ESA 316 186 184 Mathias Bourgue FRA 314 187 185 Agustín Velotti ARG 312 188 186 Laslo Djere SER 309 189 188 Aleksandr Nedovyesov KAZ 304 190 189 Pedro Sousa POR 304 191 191 Peter Gojowczyk DUI 301 192 187 Marko Tepavac SER 298 193 192 Uladzimir Ignatik WRU 295 194 193 Saketh Myneni IND 287 195 194 James McGee IER 286 196 195 Matthew Barton AUS 282 197 204 Michael Mmoh VS 278 198 196 Miljan Zekic SER 278 199 197 Mohamed Safwat EGY 278 200 198 Noah Rubin VS 274 201 199 Zhang Ze CHN 272 202 200 Guilherme Clezar BRA 269 203 202 Alexander Sarkissian VS 268 204 208 Reilly Opelka VS 267 205 203 Yannik Reuter BEL 264 206 207 Matteo Donati ITA 263 207 205 Stefanos Tsitsipas GRI 261 208 216 Jordi Samper SPA 256 209 201 Nikola Milojevic SER 252 210 225 Christian Garín CHL 251 211 212 Tristan Lamasine FRA 250 212 213 Lorenzo Giustino ITA 249 213 214 Aldin Šetkic BOS 249 214 215 Alexander Bublik RUS 248 215 209 Franko Škugor KRO 246 216 217 Marc Polmans AUS 245 217 218 Amir Weintraub ISR 245 218 224 Blaž Kavcic SLO 243 219 219 André Ghem BRA 243 220 211 Mitchell Krueger VS 243 221 220 Alejandro González COL 242 222 221 Gonzalo Lama CHL 241 223 222 Akira Santillan JAP 240 224 223 Marinko Matosevic AUS 238 225 210 Pedja Krstin SER 237 226 229 Sekou Bangoura VS 237 227 227 Yuya Kibi JAP 236 228 232 Tennys Sandgren VS 235 229 228 Riccardo Bellotti ITA 235 230 226 Casper Ruud NOO 231 231 231 John-Patrick Smith AUS 231 232 230 Andrey Golubev KAZ 230 233 239 Ramkumar Ramanathan IND 229 234 233 Yasutaka Uchiyama JAP 226 235 236 Filip Krajinovic SER 223 236 237 Jeremy Jahn DUI 222 237 238 Aslan Karatsev RUS 221 238 272 Daniel Masur DUI 220 239 240 Adrián Menéndez SPA 218 240 241 Denis Shapovalov CAN 216 241 257 Frank Dancevic CAN 216 242 243 José Hernández DOM 216 243 234 Antal van der Duim NED 215 244 244 Jonathan Eysseric FRA 215 245 245 Kristijan Mesaroš KRO 215 246 259 Zdenek Kolár TSJ 215 247 252 Dmitry Popko KAZ 215 248 260 Brian Baker VS 213 249 246 Grégoire Barrère FRA 212 250 248 Dennis Novak OOS 210 251 235 Austin Krajicek VS 208 252 242 Pere Riba SPA 208 253 274 Salvatore Caruso ITA 208 254 249 Chen Ti TAI 206 255 250 Marsel Ilhan TUR 205 256 251 Sadio Doumbia FRA 204 257 247 Blaž Rola SLO 204 258 253 Alexandre Sidorenko FRA 202 259 254 Thiemo de Bakker NED 201 260 256 Maxime Janvier FRA 201 261 255 Axel Michon FRA 201 262 275 Federico Coria ARG 198 263 261 Yannick Mertens BEL 198 264 299 Luke Saville AUS 196 265 262 Marc Sieber DUI 196 266 271 Lloyd Harris ZAF 195 267 264 Daniel Muñoz SPA 191 268 265 Christopher O'Connell AUS 191 269 266 Filippo Volandri ITA 190 270 267 Maxime Authom BEL 190 271 269 Yannick Maden DUI 189 272 268 Edward Corrie GBR 189 273 270 Alejandro Falla COL 187 274 276 Václav Šafránek TSJ 187 275 263 Andrea Arnaboldi ITA 186 276 Laurynas Grigelis LIT 185 277 273 Eduardo Struvay COL 183 278 277 Germain Gigounon BEL 182 279 278 Kamil Majchrzak POL 181 280 279 Jerzy Janowicz POL 180 281 258 Caio Zampieri BRA 180 282 282 Tommy Paul VS 177 283 283 Blake Mott AUS 177 284 285 Emilio Gómez ECU 175 285 286 Lorenzo Sonego ITA 175 286 287 Li Zhe CHN 175 287 288 Alexey Vatutin RUS 174 288 284 Sam Barry IER 174 289 281 Daniel Nguyen VS 173 290 289 Roberto Quiroz ECU 172 291 290 Prajnesh Gunneswaran IND 171 292 291 Alessandro Bega ITA 170 293 292 Kwon Soon-Woo ZKO 169 294 293 Gianluigi Quinzi ITA 168 295 Jaume Munar SPA 168 296 Tomás Lipovsek ARG 168 297 294 Edouard Roger-Vasselin FRA 167 298 296 Cameron Norrie GBR 166 299 295 Clément Geens BEL 166 300 Michal Konecný TSJ 165