Broertjes Murray aan de macht: zowel Jamie als Andy staat 1e

Dezer dagen is Jamie (foto) ook te bewonderen op de Masters, waar hij samen met de Braziliaan Soares in de halve finales van het dubbelspel staat.

Het Franse duo Mahut/Herbert slaagde daar niet in, waardoor Murray en Soares over de Fransen naar de leidersplaats springen in het dubbelspel.

Als Andy Murray zijn eerste plaats vasthoudt in het enkelspel, zou het de eerste keer zijn dat 2 broers de ranglijsten in enkel en dubbel aanvoeren.

Maar dan moet Andy het in Londen minstens even ver schoppen als Novak Djokovic. Beide kemphanen komen morgen in actie tijdens de halve finales: Djokovic treft dan Nishikori, terwijl Murray de handschoen moet opnemen tegen de Canadees Milos Raonic.