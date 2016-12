Van Uytvanck: "Ik kon mezelf niet bewijzen"

"Ik heb nu volgend jaar wel tot en met juni bijna geen punten staan, dus er is helemaal geen druk meer om punten te verdedigen tot in juni. Alles kan snel gaan, je moet een paar goede toernooien spelen en je bent weer helemaal vertrokken."



Van Uytvanck veranderde het voorbije seizoen ook van coach. Ann Devries werd ingeruild voor Alain De Vos. "Het was voor mij nodig om te wisselen want het ging niet echt supergoed meer met Ann. Het was voor mij een "must" om iets anders te hebben en ik ben nu heel tevreden met de coach die ik heb."



"Hij doet heel goed zijn job. Ik heb met hem ook meteen een titel behaald, dus ik kan niet zeggen dat het begin moeizaam was. Ik voel me nu ook stukken beter en ik geniet weer. Daar begint het allemaal mee."



"Ik neem nu anderhalve week vakantie en dan moet ik me weer voorbereiden om er te staan voor Australië. We gaan er voluit voor gaan en zien wel wat volgend jaar brengt."