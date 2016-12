Goffin mag zijn tennisracket toch nog bovenhalen op Masters

David Goffin kon zich net niet plaatsen voor de Masters, maar was als eerste reserve toch aanwezig in Londen. Die trip is niet tevergeefs geweest want onze landgenoot moet wel degelijk in actie komen.

De Fransman Gaël Monfils (ATP-6) moet afhaken door een ribblessure. "Ik heb al sinds eind oktober niet meer zonder pijn gespeeld. Ik heb gedaan wat ik kon, maar het wordt alleen maar erger", zei hij op een persconferentie. "Het is beter dat ik nu stop."

Monfils verloor zijn twee eerste groepswedstrijden en zou het morgen opnemen tegen Novak Djokovic. Die eer is nu weggelegd voor David Goffin. Onze landgenoot schrijft zo toch een beetje geschiedenis. Hij wordt de eerste Belg die een enkelwedstrijd mag spelen op de ATP Masters.

Djokovic is al geplaatst voor de halve finales. Goffin kan uiteraard niet meer doorstoten naar de volgende ronde, maar hij kan wel punten veroveren voor zijn plaats op de wereldranglijst. Goffin en Djokovic beginnen er morgen aan om 15 uur.