Mauresmo stapt door zwangerschap op bij Franse Fed Cup-ploeg

Amélie Mauresmo (37) kwam in juli 2012 aan het roer bij de Franse Fed Cup-ploeg. Ze haalde het Franse team uit het slop en schopte het afgelopen weekend zelfs tot de finale van de Fed Cup, maar daarin trok Tsjechië in Straatsburg met 2-3 aan het langste eind.

Daags na de nederlaag heeft Mauresmo haar afscheid als coach van de Fed Cup-ploeg aangekondigd. "Ik verwacht in april een tweede kindje. De Fed Cup-wedstrijden staan in februari op het programma en die kalender is niet verzoenbaar", verklaarde Mauresmo, die in augustus vorig jaar een eerste kindje kreeg.