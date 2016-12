Levert wonderpunt Flipkens Shot of the Year-trofee op?

Flipkens ontving van de WTA al de prijs Shot of The Month van september voor haar achterwaartse slag in de wedstrijd tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Ze is daardoor ook genomineerd voor de Shot of The Year Award.

Flipkens, nummer 62 van de wereld, verkeert in haar groep in mooi gezelschap. De andere genomineerden zijn de Poolse Radwanska (met twee shots), de Roemeense Halep en de Duitse nummer één van de wereld Kerber. In de andere poule werden opnieuw Radwanska (met nog eens twee slagen) en Halep, de Deense Wozniacki en de Roemeense Niculescu genomineerd.

Supporters kunnen tot zondag 20 november een eerste keer stemmen op hun favoriete shots. De twee meest gekozen shots (één uit elke groep) nemen het vervolgens tegen elkaar op in een nieuwe stemming. De winnares wordt op dinsdag 29 november bekendgemaakt.