Berdych geeft fakkel door aan Goffin

Tomas Berdych zal vanaf zondag niet op het reservebankje plaatsnemen op de Masters. De Tsjech, die een plaatsje boven David Goffin staat op de ranglijst, was eerste reserve, maar hij kampt met een blindedarmontsteking en moet verstek laten gaan. Hierdoor wordt Goffin de eerste reserve. De kans is reëel dat hij straks ook effectief in actie komt, want Monfils (rib) en Raonic (scheurtje in dij) zijn nog onzeker.