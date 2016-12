Gerlo: "Murray is niet de kleurloze figuur die iedereen in hem ziet"

Hij was ook de eerste om zijn deelname aan de Daviscup te bevestigen, ook nadat Groot-Brittannië de beker had gewonnen. Sinds Federer de Daviscup won, heeft hij die competitie links laten liggen.

Ten slotte vind ik hem ook heel erg bescheiden. Dat heeft hij meegekregen in zijn opvoeding. Go for your dream, but never forget where you come from. Als je hem als radioreporter om een interview vraagt, is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Djokovic of Nadal, geen probleem voor hem. Dan zeg ik: chapeau!

Ik zag hem enkele jaren geleden, toen hij ergens tussen de 10e en 20e plaats stond op de ranglijst, op de Australian Open. Ik zat aan tafel met Steven Martens, die toen de grote baas was bij de Britse tennisbond. Hij kwam Martens de hand schudden en deed hetzelfde met mij.

Toen ik twee dagen later naar de training van Kim Clijsters stond te kijken, stond Murray er ook te wachten tot de baan vrijkwam. Hij zag me en gaf me opnieuw een hand. Dat tekent hem. Hij heeft geen kapsones.