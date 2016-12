Federer staat voor het eerst in 14 jaar niet meer in de top 10

De Serviër, die sinds juli 2014 helemaal bovenaan op de wereldranglijst stond, is nu terug te vinden op de tweede plaats.

Murray is de 26e nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Vanaf zondag treedt de Schot, die 405 punten voorsprong heeft op Djokovic, samen met de andere tenoren aan op de ATP-World Tour Finals in Londen.

Zeventienvoudig grandslamwinnaar Roger Federer is voor het eerst sinds oktober 2002 niet terug te vinden in de top 10. De 35-jarige Zwitser kwam niet meer in actie sinds juli en zakt van de 9e naar de 16e plaats.

David Goffin, in Bercy uitgeschakeld in de 1/8e finales, klimt van de 12e naar de 11e stek. Steve Darcis keert terug in de top 100 (88,+17) na zijn negende Challenger-titel die hij in Eckental veroverde.