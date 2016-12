Darcis schrijft het Challengertoernooi in Eckental op zijn naam

Steve Darcis kreeg in de finale van het toernooi in Eckental de piepjonge Alex De Minaur tegenover zich. De 17-jarige kwalificatiespeler schakelde in de kwartfinale Jurgen Melzer uit, ooit nog de nummer 8 van de wereld.

Maar in de finale kon De Minaur geen vuist maken tegen Darcis. Na 1 uur en 10 minuten trok onze landgenoot aan het langste eind met 6-4 en 6-2.

Voor Darcis is het zijn 9e Challengertitel in het enkelspel. Dit jaar was hij ook al de beste in Lyon en Trnava. Vorige week speelde hij nog de finale in Boedapest, toen moest hij het hoofd buigen voor Marius Copil.