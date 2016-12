Openhartige Wickmayer: "Mijn leven was arm aan gevoelens en emoties"

Wickmayer is sinds kort verloofd met haar vriend Jérôme en gaat binnenkort ook trouwen. In haar boek schrijft ze: "Het doet pijn dat de twee mannen die ik het liefste zie, niet met mekaar overweg kunnen." Een verwijzing naar de slechte relatie met haar vader.

"Dat is niet gemakkelijk voor mij. Zeker omdat ik alleen maar hem heb en geen moeder. Maar mijn geloof in mijn relatie is groter dan de twijfels die mijn papa me geeft. Ik dacht vroeger altijd in zijn plaats en dat is compleet anders nu. Ik ben nu meer bezig met wat ik zelf wil en met wat me zelf gelukkig maakt."

"Het handje vasthouden was allemaal heel leuk en gezellig, maar op een bepaald moment moet je toch zelf je eigen keuzes maken. Het doet pijn dat de relatie met mijn vader verwaterd is. Hij zal altijd één van de belangrijkste personen in mijn leven blijven en het is dankzij hem dat ik hier sta. Maar ik wil ook verder kijken dan dat."