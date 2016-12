Week van de waarheid voor Goffin: plaatst hij zich voor de Masters?

Zo zijn er nog twee en mogelijk zelfs drie plekjes vrij. David Goffin staat momenteel 11e en kan zich dus nog altijd kwalificeren. Maar dan moet hij wel stevig uithalen op het toernooi in Parijs deze week.

Cilic, die afgelopen weekend won in Bazel, heeft 400 punten voorsprong op onze landgenoot. Om de Kroaat bij te halen, moet Goffin de finale halen (600 punten, bij winst 1.000).

Als Monfils - of een andere speler - uitvalt, hoeft Goffin enkel over Tomas Berdych te springen. Daarvoor volstaat een plaats in de halve finales (360 punten), op voorwaarde dat Berdych snel wordt uitgeschakeld.

Maar onze landgenoot zal het niet cadeau krijgen. In zijn eerste partij neemt hij het op tegen Mahut of Klizan, daarna wacht in principe Cilic. In de kwartfinale moet Goffin dan wellicht voorbij Djokovic.