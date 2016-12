@ClijstersKim Jada (8) en Jack (3) verwelkomen hun broertje. Jada (8) en Jack (3) verwelkomen hun broertje.

Kim Clijsters is vannacht bevallen van een zoontje Blake. Het is het derde kindje van de ex-tennisster en Brian Lynch, de coach van basketbalclub Limburg United. Zus Jada is acht jaar, broer Jack drie. Moeder en zoon stellen het goed.