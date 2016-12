Cibulkova is de verrassing Met Katowice, Eastbourne en Linz onder haar toernooigordel dit seizoen heeft Cibulkova - die debuteert op de Masters - iedereen verrast in Singapore. Haar vorige vijf duels tegen Kerber sinds 2014 gingen immers verloren. Het is ook meteen haar eerste grote titel. Kerber kon zo geen kers zetten op haar topseizoen, waarin ze de Australian en US Open won en nummer 1 werd. 14:30 ◀

Cibulkova verloor eerste twee duels Cibulkova kon zich maar op het nippertje plaatsen voor de eindfase van de WTA Finals: ze had haar eerste twee duels verloren, tot ze Simona Halep (WTA-4) klopte. Het was het aantal gewonnen sets dat de doorslag gaf. Ook in de halve finale tegen Svetlana Koeznetsova (WTA-9) zette ze een scheve situatie recht: 1-6, 7-6 (7/2), 6-4. 14:27 ◀

Cibulkova verrast Kerber Dominika Cibulkova heeft als nummer 8 van de wereld Angelique Kerber, de nummer 1, verslagen. De Slovaakse speelde op een torenhoog niveau. Kerber vocht in de tweede set voor wat ze waard was, maar moest na twee sets het hoofd buigen: 6-3, 6-4 in 1 uur en 15 minuten. Het vierde matchpunt was het goeie. In de groepsfase was Kerber nog met 7-6, 2-6, 6-3 te sterk. 14:23 ◀

Makarova en Vesnina stopten de reeks van Mattek-Sands en Safarova. 12:27 ◀

Dubbeltrofee voor Makarova-Vesnina De Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina hebben de dubbelfinale. De regerende olympische kampioenen klopten het Amerikaans-Tsjechische duo Bethanie Mattek-Sands-Lucie Safarova met 7-6 (7/5), 6-3. De verliezers zagen een winstreeks van 18 matchen gestopt: ze wonnen opeenvolgend de US Open, Wuhan en Peking. Marakova-Vesnina klopten in de halve finale Hingis-Mirza, de titelverdedigers. 12:24 ◀

Angelique Kerber is de nummer 1 van de wereld en de eerste Duitse die de eindfase van de Masters haalt sinds Graf in 1998. 15:57 ◀

Kerber zonder problemen naar finale Angelique Kerber is de tweede finaliste in Singapora, na Dominika Cibulkova. De nummer 1 van de wereld kende geen genade met titelhoudster Agnieszka Radwanska (WTA-3). De Poolse kon maar drie spelletjes winnen: 6-2, 6-1. Eerder vandaag klopte Cibulkova (WTA-8) in drie sets de Russin Svetlana Koeznetsova (WTA-9). 15:54 ◀

Cibulkova plaatst zich als eerste voor de finale Dominiki Cibulkova heeft haar ticket voor de finale van de Masters beet. In de halve finales in Singapore zette ze in drie sets Svetlana Koeznetsova opzij. Die begon sterk aan de partij en haalde de eerste set binnen met 6-1, maar daarna sloeg de motor van Cibulkova aan. De Slovaakse won de tweede set na een tiebreak. In de derde set ging het gelijk op, maar na 2 uur en 28 minuten trok Cibulkova aan het langste eind. 13:02 ◀

Titelverdedigster Radwanska naar halve finales In de witte groep vochten Radwanska (WTA-3) en Pliskova (WTA-5) een rechtstreeks duel uit voor een plaatsje in de halve finales. In de eerste set legden ze elkaar het vuur aan de schenen. Uiteindelijk won de Poolse door bij 6-5 door de opslag van Pliskova te gaan. In set twee had de titelverdedigster het iets makkelijker: 6-3.Voor de 27-jarige Radwanska is dit het derde jaar op rij dat ze zich weet te plaatsen voor de halve finales van de Masters bij de vrouwen. 15:51 ◀

Muguruza boekt dan toch een overwinning Garbine Muguruza kan de Masters met opgeheven hoofd verlaten. In haar laatste groepswedstrijd heeft ze de maat genomen van Svetlana Koeznetsova. De winnares van Roland Garros trok het laken naar zich toe in drie sets: 3-6, 6-0 en 6-1. Koeznetsova was al zeker van een plaats in de halve finales, voor Muguruza zit het toernooi erop. 12:03 ◀

Kerber helpt Cibulkova naar halve finales Angelique Kerber heeft de groepsfase afgesloten met een perfect rapport. Tegen Madison Keys won ze haar derde wedstrijd in Singapore: 6-3 en 6-3. Dankzij de zege van Kerber in twee sets mag ook Cibulkova naar de halve finales van de WTA-Finals. 16:33 ◀

Cibulkova wint, Kerber naar halve finale Dominika Cibulkova heeft haar eerste zege in Singapore geboekt. De Slovaakse WTA-8 klopte de Roemeense Simona Halep (WTA-4): 6-3, 7-6 (7/5). Hierdoor is Angelique Kerber (WTA-1) zeker van de halve finales. Ze is de eerste Duitse sinds Steffi Graf in 1998 die op de Masters kan doorstoren naar de halve finales. Halep ligt eruit. Als Kerber de Amerikaanse Madison Keys (WTA-7) in twee sets klopt, eindigt Cibulkova tweede en mag ze naar de halve finales. 14:25 ◀

Radwanska - Muguruza: 7-6, 6-3 In de witte groep houdt Agnieszka Radwanska haar kansen gaaf na een zege tegen Garbine Muguruza. In een felbevochten 1e set hakte Radwanska de Spaanse in de pan tijdens de tiebreak met 7-1. De Poolse klimt zo naar de 2e plaats, achter Koeznetsova. 18:10 ◀

Witte groep M Sets 1. Svetlana Koeznetsova (Rus/WTA 9) 2-1 5-4 2. Agnieszka Radwanska (Pol/WTA 3) 2-1 5-2 3. Karolina Pliskova (Tsj/WTA 5) 1-2 3-5 4. Garbine Muguruza (Spa/WTA 6) 1-2 3-5 18:06 ◀

Koeznetsova - Pliskova: 3-6, 6-2, 7-6 Na een razend spannende driesetter heeft Svetlana Koeznetsova ook het 2e groepsduel naar haar hand gezet. Pliskova won het 1e bedrijf, daarna dreef de ervaring van Koeznetsova naar boven. In de tiebreak van set 3 trok de Russin aan het langste eind: 8-6. 16:02 ◀

Rode groep M Sets 1. Angelique Kerber (Dui/WTA 1) 3-0 6-1 2. Dominika Cibulkova (Svk/WTA 8) 1-2 3-4 3. Madison Keys (VS/WTA 7) 1-2 2-4 4 Simona Halep (Roe/WTA 4) 1-2 2-4 16:51 ◀

Keys boekt 1e zege In de rode groep is Madison Keys (WTA-7) nog niet uitgeteld. Na haar nederlaag tegen Simona Halep rechtte de Amerikaanse haar rug tegen Cibulkova (WTA-8). Keys won in 2 sets: 6-1 en 6-4. Goed voor haar 1e zege ooit op de Masters. 16:38 ◀

2 op 2 voor Kerber Angelique Kerber blijft foutloos op de Masters. In haar 2e groepsduel bleef de nummer 1 van de wereld Halep de baas in 2 sets: 6-4 en 6-2. Kerber komt zo comfortabel aan de leiding in de rode groep. 15:12 ◀

Pliskova - Muguruza: 6-2, 6-7, 7-5 In de witte groep wordt er stevig geknokt voor de punten. Voor de tweede keer vandaag werden de toeschouwers verwend met een driesetter. Dit keer trok Pliskova (WTA-5) aan het langste eind. In de derde set stond ze nochtans 2-5 in het krijt, maar de Tsjechische won daarna vijf spelletjes op een rij en maakte zo na 2 uur en 30 minuten een einde aan de wedstrijd. 19:41 ◀

Koeznetsova - Radwanska: 7-5, 1-6, 7-5 Radwanska (WTA-3), vorig jaar nog goed voor de eindzege, is niet goed aan het toernooi in Signapore begonnen. De Poolse moest in drie sets de duimen leggen voor de ervaren Koeznetsova (WTA-9). Na een felbevochten wedstrijd van 2 uur 48 minuten stond de eindscore op het bord. 16:46 ◀

Kerber krijgt het niet cadeau Angelique Kerber heeft haar eerste wedstrijd gewonnen. De Duitse nummer 1 van de wereld klopte de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-8) in drie sets. Het werd 7-6 (7/5), 2-6 en 6-3 na 2 uur en 18 minuten. 16:03 ◀

Goede start van Halep Simona Halep, één van de favorietes voor de eindzege, is met een eenvoudige zege aan haar WTA-Finals begonnen. De Roemeense nummer 4 van de wereld haalde het tegen Madison Keys met 6-2 en 6-4. 12:23 ◀

Geen Williams Zoek niet naar Serena Williams in Singapore. De nummer twee van de wereld is er niet bij door een hardnekkige schouderblessure. De titelverdedigster speelde dit seizoen amper acht toernooien en kwam niet meer in actie sinds de US Open. 11:48 ◀

WTA-Finals in Singapore Singapore vormt vanaf zondag het decor voor de WTA-Finals, zeg maar de Masters of het officieuze WK tennis. Wie treedt in de voetsporen van Agnieszka Radwanska? 11:46 ◀