Roeselare wint 10e Beker van België volleybal, Maaseik in zak en as

Maan: "We moeten in mei dan maar onze kans proberen pakken"

Roeselare wint de beker! Roeselare is nog een jaartje langer bekerhouder. In de derde set gaf Maaseik een riante voorsprong uit handen. Roeselare toonde dat het niet alleen talent, maar ook veel karakter heeft.

Toch nog spanning? Maaseik heeft het goeie ritme te pakken in de derde set, terwijl het bij Roeselare nu wat stroever verloopt: 16-9 halverwege de set. Krijgen we toch nog spanning in deze bekerfinale?

We gaan de slotfase van de tweede set in met een kleine voorsprong voor Roeselare: 19-17. Alles is nog mogelijk.

Roeselare gaat op zijn elan voort. Vooral aanvallend maakt Roeselare het verschil, met een bevlogen Tuerlinckx. Bij Maaseik kijken ze al eens stiekem naar de bank, waar technisch directeur Wijsmans klaar is om in te vallen.

Eerste klap voor Roeselare Roeselare deelt de eerste mentale tik uit. Het wint verdiend de eerste set, nadat het zijn voorsprong beetje bij beetje had uitgebreid. Maaseik werkte nog een paar setpunten weg, maar setwinst zat er nooit in.

Kleine voorsprong Roeselare In de beginfase is er weinig kwaliteitsverschil tussen beide topclubs, maar nu kan Roeselare toch een eerste kloof slaan: 12-8.

15e voor Maaseik of 10e voor Roeselare Met Maaseik en Roeselare staan de twee succesvolste volleybalteams van ons land tegenover elkaar in de bekerfinale. Roeselare is titelverdediger en won de Belgische beker al 9 keer. Voor Maaseik is het laatste bekersucces al 5 jaar geleden, maar het is met 14 trofeeën wel de recordhouder.

