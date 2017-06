Fransen doen Red Dragons geen Final 6 cadeau

"De Final 6 gaan we net niet halen", beseft bondscoach Vital Heynen. "Frankrijk was een stuk te sterk. Bij ons ontbrak het aan frisheid. We maakten ongelooflijk veel fouten. We hebben het laten liggen tegen Canada."

"Dit was een unieke kans. We moeten beter aan een toernooi beginnen. In deze campagne hebben we 3 keer met 3-2 verloren op vrijdag."

"We zijn veel te voorzichtig. We wachten tot we in de problemen zitten om in actie te schieten. We hebben veel meer fightingspirit nodig."